Beşiktaş'ta sancılı günler

Ali DANAŞ - İSTANBUL / DHA



Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, son 10 günde yaşadıkları ile oldukça sancılı bir dönemin içine girdi.

19 Nisan\'da Fenerbahçe ile Kadıköy\'de oynanan ve Şenol Güneş\'in başına gelen cisim sonucu maçın yarıda kalmasıyla başlayan sancılı süreçte gelişen olaylar, Galatasaray maçı mağlubiyeti ve şampiyonluğun mucizelere kalmasıyla doruğa ulaşmış durumda.

Beşiktaş yönetiminin Divan Kurulu üyeleri desteğiyle TFF\'nin maçın \'kaldığı yerden devam etmesi\' kararına karşı aldığı \'Fenerbahçe maçına çıkmama\' kararı Siyah beyazlıların Galatasaray maçına rahat bir ortamda hazırlanmasını engelleyen en önemli sebepti. Başkan Fikret Orman ve yöneticiler tüm imkanlarını seferber ederek futbolcuların bu ortamdan etkilenmemesini sağlamaya çalışsa da bir çok futbolcunun kötü performansı Galatasaray maçına iyi hazırlanılmadığını gösteren bir tabloydu.

METİN ALBAYRAK: \'\'BIRAKIYORUM ŞEKLİNDE BİR KONUŞMASINA ŞAHİT OLMADIK\'\'

Maç sonundan itibaren TV yorumcuları ve sosyal medyada konuşulan \'Şenol Güneş bırakıyor\' sözleri ve haberleri ise Beşiktaş adına dün gece ve bugünün en çok konuşulan konusu oldu.

\'\'ŞENOL GÜNEŞ\'İN ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇTİĞİNİ KİMSE DÜŞÜNMÜYOR\'\'

Beşiktaş Basın sözcüsü Metin Albayrak hem camia hem de teknik direktörleri Şenol Güneş\'in zor bir süreçten geçtiğini belirterek, \"Maçın bitiminden itibaren Şenol Güneş bırakıyor şeklinde sanki bir kampanya gibi konuşmalar, yazılar, haberler var. Hocamızın zor bir süreçten geçtiğini kimse düşünmüyor ve her türlü konuşuyorlar\'\' dedi.

\'\'FENERBAHÇE MAÇININ TEK SORUMLUSU OLARAK GÖSTERİLMESİNDEN DOLAYI KIRGIN\'\'

Şenol Güneş\'in; Fenerbahçe maçının tek sorumlusunun kendisi gibi yansıtılmasından ve maçın sadece kendi üzerinden konuşulmasından çok rahatsız olduğunun bilinmesi gerektiğini söyleyen Albayrak \'\'Camia olarak hocamıza ilk dakikadan itibaren tüm desteği verdik, sadece biz değil, bir çok spor kulübü de destek verdi, bunun kendisi de farkında. Ama sonrasında özellikle Fenerbahçe tarafından tüm olayın sadece kendi üzerinden konuşulması ve sanki tek sorumlunun kendisiymiş gibi gösterilmesi hocamızı inanılmaz derecede üzmüş durumda. Çünkü dürüst insanlar her zaman bu tip olaylar karşısında üzülür. Onun bir kırgınlığı var, bu açıkça görülüyor. Kendisi kolay günler geçirmedi, bunu anlamak lazım\'\' diye konuştu.

\'\'BIRAKIYORUM ŞEKLİNDE BİR KONUŞMASINA ŞAHİT OLMADIK\'\'

Güneş\'in içinde olduğu durumun hemen \'bırakıyor\' şeklinde konuşulmasının da çok doğru olmadığını ifade eden Albayrak, \'\'Geçen hafta takımın bu olaylardan etkilenmemesi için çok uğraştık. Ümraniye\'deydik hep; hocamızla da bir çok kez bir araya geldik. Bu şekilde \'bırakıyorum\' diye bir konuşmasına şahit olmadık, hep Galatasaray maçına dair konuşmalar geçti.

Galatasaray maçını da kaybettik, dün akşam hocamızın moralinin çok bozuk olmasında bunun da etkisi vardır mutlaka. Bunu da düşünmek lazım. Hemen \'bırakıyor\' demek çok doğru bir yaklaşım değil. Kalan üç haftada her şey olabilir. Bizim yapmamız gereken üç maçımızı da almak\'\' şeklinde konuştu.