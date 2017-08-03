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Spor

Beşiktaş'ta sakatlık şoku!

Atınç ve Gökhan Töre'nin ardından bir sakatlık daha...

03 Ağustos 2017 03:28

Alvaro Negredo transferini bitiren ve Jeremain Lens transferinde de son aşamaya gelerek adeta bir bayram havası yaşayan Beşiktaş'ta, Gökhan Gönül'ün sakatlığı moralleri bozdu. 32 yaşındaki milli futbolcu, 6 hafta sahalardan uzak kalarak sezon açılışını kaçıracak.

Beşiktaş Kulübü resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Başarılı oyuncumuz Gökhan Gönül'ün sağ bacağında oluşan ağrı şikayeti nedeniyle yapılan tetkikler sonucu; sağ tibia (kaval) kemiğinde stres reaksiyonu ve kemik zarı (periost) ödemi tespit edilmiştir. Bu sorunun ileride stres kırığına dönüşmesini engellemek ve iyileşme sürecini hızlandırmak amacıyla bugün Acıbadem Fulya Hastanesi'nde, Sağlık Kurulu Başkanımız Dr.Sarper Çetinkaya tarafından oyuncumuz ameliyat edilmiştir. Operasyonu başarılı geçen oyuncumuzun 6 hafta sonra takım ile çalışmalara başlaması planlanmıştır.

Beşiktaş Ailesi olarak Gökhan Gönül'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

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