Beşiktaş'ta rota yeniden Gignac!

Yaz transfer döneminde kadrosuna Andre-Pierre Gignac’ı katmak için çaba harcayan ancak kulübü Tigres ile fiyatta anlaşılamaması nedeniyle vazgeçen Beşiktaş, Fransız golcüyü yeniden gündemine aldı.

Fanatik’ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre Beşiktaş, Gignac’ın transferi için menajeriyle yeniden temas haline geçti. Transfer döneminin son günlerinde İngiltere’ye transferi gündeme gelen Cenk Tosun’un satılması halinde siyah-beyazlılar, Gignac’ı kadrosuna katmaya çalışacak.

Cenk Tosun 20 milyon Euro

Beşiktaş’ta özellikle Şampiyonlar Ligi’ndeki üst düzey futboluyla dünya kulüplerinin de radarına giren Cenk Tosun için siyah-beyazlı yönetimin belirlediği rakam 20 milyon Euro (80 milyon Lira) oldu.

Cenk Tosun’un Avrupa’da herhangi bir kulübe belirlenen rakamda veya üstünde satılması halinde Beşiktaş, yaz döneminde ‘flörtleştiği’ Andre-Pierre Gignac’ı kadrosuna katacak.