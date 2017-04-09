Beşiktaş'ta Rıdvan Akar'ın görevine son verildi

Beşiktaş Kulübü, Trabzonspor galibiyetinin ardından attığı tweet gerekçe göstererek, İletişim Direktörü Rıdvan Akar'ın görevine son verildiğini açıkladı.

Türkiye medyasının en saygın ve üretken isimleri arasında yer alan ve "Beşiktaş'ın Dervişi Süleyman Seba" belgeseline de imza atan Rıdvan Akar, CNN Türk Haber Müdürlüğü görevinin ardından Beşiktaş Spor Kulübü'nde İletişim Direktörlüğü görevini yürütüyordu.

Beşiktaş'ın Trabzonspor'u deplasmanda 4-3 mağlup etmesinin ardından Rıdvan Akar, Twitter hesabından galibiyeti kutladı. Akar, Twitter hesabından, "Biz hakemi de faulleri de yeni statları da gömeriz..." tweetini paylaşınca Trabzonsporlu bazı taraftarların tepkisine hedef oldu. Tepkiler üzerine Rıdvan Akar, yine Twitter hesabından "Yeni stat' deyimi gerçek anlamıyla yeni açılan statlarda ilk Beşiktaş galibiyetiyle ilgiliydi. Trabzonlu kardeşlerim üzüldüyse özür dilerim" mesajını paylaştı.

Daha sonra Beşiktaş'tan Rıdvan Akar'ın görevine son verildiğine dair açıklama yayınladı. Beşiktaş'ın resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"İletişim Direktörümüz Rıdvan Akar'ın twitter hesabı üzerinden paylaştığı ifadeler kulübümüzün resmi görüşünü ve duruşunu yansıtmamaktadır.

Yaşanan bu üzücü hadise neticesinde Rıdvan Akar ile yollarımızı ayırma kararı aldığımızı belirtir, Sayın Akar'a bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetler ve özverili çalışmaları sebebiyle teşekkür ederiz."

Beşiktaş'ın Rıdvan Akar'la yollarını ayırma kararına, sosyal medya ve Beşiktaş camiasından tepkiler geldi.