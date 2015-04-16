T24 LogoT24 Logo
Gündem

Beşiktaş'ta Reza Sarraf krizi!

17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarıyla gündeme gelen Zarrab, Vodafone Arena'dan 1 milyon 104 bin TL ödeyerek loca satın aldı

16 Nisan 2015 12:51

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile Ümraniye'de yemek yiyen iş adamı Reza Zarrab, Vodafone Arena'dan 1 milyon 104 bin TL ödeyerek loca satın aldı. 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarıyla gündeme gelen Zarrab'a kulübün önde gelen isimlerinden tepki var.

Yönetime yakın kaynaklara göre Zarrab, Vodafone Arena'dan loca almak için başvuruda bulundu. Kulüp yetkilileri de hakkında herhangi bir mahkeme kararı bulunmadığı için konuyu başkanlık makamıyla paylaştı. Başkanlıktan onay alınınca loca satışı gerçekleştirildi. Zarrab, yeni stadın batı tribünündeki 50 numaralı locayı 1 milyon 104 bin TL ödeyerek 3 yıllığına satın aldı.

 

Ebru Gündeş yoktu

 

İsmail Er'in Hürriyet'te yayımlanan haberine göre; loca sahibi Zarrab, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Başkan Fikret Orman'ın konuğu da oldu. İkili, tesisleri gezdikten sonra yemek yedi. Ancak yemeğe iddia edildiği gibi, Zarrab'ın eşi şarkıcı Ebru Gündeş'in katılmadığı öğrenildi. Yemekten sonra Zarrab'ın kulübe üye yapıldığı ve önümüzdeki dönemde de yönetime gireceği iddiaları ortaya atıldı. Fakat şu ana kadar kulübe ulaşmış resmi bir başvuru yok.

 

Reza Zarrab'ın loca almasına ne dediler?



Hasan Arat (Eski yönetici ve başkan adayı): Beşiktaş hassas bir camiadır. Çarşı davasında evlatlarımız yargılanırken arkasında duramıyorsanız, yaptığınız hareketlerde de dikkatli olmak zorundasınız. Beşiktaşlı bir yönetici çıkıp, "Taraftarımız Gezi'ye katılmıştır. Onlardan başvuranların üyelik işlemlerini bekletiyoruz" dedi. Bunu bile o gün tamir etmemiş bir yönetimin Ümraniye'de böyle bir görüşme yapması... Başkan kendi ofisinde görüşüp loca da satabilir veya iş arkadaşı da olabilir, ama ben bunu 15 kez düşünürdüm.

Şeref Nasır (Eski Divan Kurulu Başkanı): Şahsi bir dostu olarak görüştüğünü umuyorum. Bizler Süleyman Seba ekolünden geldik. Şerefli ikincilik düsturu olan bir kulübüz. Stadımızın temelinde de helal kazançlı harçlar arzumuzdur.

Ayhan Güner (Çarşı Grubu liderlerinden): Tamamen karşıyız. Onlar kongre üyesi yaparlar, biz de gün gelir onu iptal ettiririz. Loca satılması bile bize acı verir. Kulübümüzü kirletmesinler.

ETİKETLER

reza zarrabfikret ormanbeşiktaşvodafone arenaloca

İlgili Haberler

Beşiktaş'a 10 milyon dolarlık haciz

Beşiktaş yönetimi, haciz işlemini başlatan firma hakkında karşı dava açtıklarını duyurdu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24