Beşiktaş'ta Reza Sarraf krizi!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile Ümraniye'de yemek yiyen iş adamı Reza Zarrab, Vodafone Arena'dan 1 milyon 104 bin TL ödeyerek loca satın aldı. 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarıyla gündeme gelen Zarrab'a kulübün önde gelen isimlerinden tepki var.

Yönetime yakın kaynaklara göre Zarrab, Vodafone Arena'dan loca almak için başvuruda bulundu. Kulüp yetkilileri de hakkında herhangi bir mahkeme kararı bulunmadığı için konuyu başkanlık makamıyla paylaştı. Başkanlıktan onay alınınca loca satışı gerçekleştirildi. Zarrab, yeni stadın batı tribünündeki 50 numaralı locayı 1 milyon 104 bin TL ödeyerek 3 yıllığına satın aldı.

Ebru Gündeş yoktu

İsmail Er'in Hürriyet'te yayımlanan haberine göre; loca sahibi Zarrab, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Başkan Fikret Orman'ın konuğu da oldu. İkili, tesisleri gezdikten sonra yemek yedi. Ancak yemeğe iddia edildiği gibi, Zarrab'ın eşi şarkıcı Ebru Gündeş'in katılmadığı öğrenildi. Yemekten sonra Zarrab'ın kulübe üye yapıldığı ve önümüzdeki dönemde de yönetime gireceği iddiaları ortaya atıldı. Fakat şu ana kadar kulübe ulaşmış resmi bir başvuru yok.

Reza Zarrab'ın loca almasına ne dediler?





Hasan Arat (Eski yönetici ve başkan adayı): Beşiktaş hassas bir camiadır. Çarşı davasında evlatlarımız yargılanırken arkasında duramıyorsanız, yaptığınız hareketlerde de dikkatli olmak zorundasınız. Beşiktaşlı bir yönetici çıkıp, "Taraftarımız Gezi'ye katılmıştır. Onlardan başvuranların üyelik işlemlerini bekletiyoruz" dedi. Bunu bile o gün tamir etmemiş bir yönetimin Ümraniye'de böyle bir görüşme yapması... Başkan kendi ofisinde görüşüp loca da satabilir veya iş arkadaşı da olabilir, ama ben bunu 15 kez düşünürdüm.

Şeref Nasır (Eski Divan Kurulu Başkanı): Şahsi bir dostu olarak görüştüğünü umuyorum. Bizler Süleyman Seba ekolünden geldik. Şerefli ikincilik düsturu olan bir kulübüz. Stadımızın temelinde de helal kazançlı harçlar arzumuzdur.

Ayhan Güner (Çarşı Grubu liderlerinden): Tamamen karşıyız. Onlar kongre üyesi yaparlar, biz de gün gelir onu iptal ettiririz. Loca satılması bile bize acı verir. Kulübümüzü kirletmesinler.