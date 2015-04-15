Beşiktaş'a 10 milyon dolarlık haciz

Beşiktaş'a haciz geldi. 8 milyon 839 bin dolarlık borç için haciz memurları Akaretlerdeki kulübün kapısına dayandı. Haciz memurlarının kulüp binasına gelmesinin ardından siyah-beyazlı kulübün avukatları rotasını Akaretler'e çevirdi. Haciz memurları Başkanın ve yönetimin oturduğu 13. kattaki tüm masa sandalye ve eşyalara haciz koydurdu.



Borcun Yıldırım Demirören döneminden kalma ve Aktif Tanıtım şirketine olduğu öğrenildi.

Hukuk bürosu açıklama yaptı. Reklam şirketinin hukuk bürosu ise yaptığı yazılı açıklamada, borcun Yıldırım Demirören dönemine ait olduğu, Fikret Orman yönetiminin borcu ödeme protokolüne bağlasa da protokole uyulmadığı gerekçesiyle icra takibine kaldığı yerden devam edilerek haciz işlemine başlanmıştır denildi.

Konuyla ilgili Beşiktaş yönetiminden de bir açıklama geldi. Haciz memurları halen kulüp içerisinde bulunurken yapılan açıklamada siyah beyazlılar, karşı dava açtıklarını ve yargı kararının beklenmesi gerektiğini belirttiler.

Beşiktaş'ın yaptığı açıklama şu şekilde:

"28.12.2012 tarihli Özel Durum Açıklamamızda belirtildiği üzere, Şirketimiz ile Aktif Tanıtım ve Matbaa Hizm. Tic. Ltd. Şti. arasında sulh protokolü imzalanmış olup, Şirketimiz protokol gereği tüm yükümlülüklerini/ödemelerini eksiksiz olarak yerine getirmiştir. Ancak Aktif Tanıtım ve Matbaa Hizm. Tic. Ltd. Şti., protokolün ihlal edilmiş olduğunu öne sürerek alacakları ile ilgili olarak şirketimiz aleyhine icra takibi başlatmıştır. Bunun üzerine şirketimiz tarafından borçlu bulunmadığımızın tespiti amacıyla menfii tespit davası açılmıştır. Hukuki süreç devam etmekte olup, yargı kararının beklenmesinin gerektiği açıktır. Konu ile ilgili gelişmeler konusunda Kamuoyu bilgilendirilmeye devam edecektir."