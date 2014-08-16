Beşiktaş'ta Rahmi Koç, Serdar Bilgili, Yıldırım Demirören ihraç edildi

Beşiktaş Divan Kurulu'nun 2014 Yılı 3. Olağan Toplantısı'nda şok bir açıklama yapıldı. Yıldırım Demirören, Erdoğan Demirören, Nevzat Demir, Rahmi Koç, İsmail Ünal, Metin Keçeli, Prof. Dr. Turgay Atasü ve eski başkan Serdar Bilgili olmak üzere toplam 283 üye divandan ihraç edildiler.



DHA'nın haberine göre, Beşiktaş Divan Kurulu'nun 2014 Yılı 3. Olağan Toplantısı'nda konuşan Divan Kurulu Başkanı Av. Yalçın Karadeniz, konuyla ilgili olarak, "Beşiktaş Kulübü'nün anayasası tüzüğüdür. Bildiğiniz gibi 2013 yılında değişikliğe uğradı. 39-F maddesi gereğince, yeni bir madde ilave edildi.



'Divan Kurulu toplantılarına 3 defa mazeretsiz katılmayanların üyeliği düşer' denildi. Bu konuda itiraz etmeme rağmen, değişiklik kabul gördü. Biz divan başkanlık kurulu olarak, bu tüzüğü uygulamak durumundayız. Bir ömrün yarısı kadar tecrübe sahibi arkadaşlarımızın üyeliklerinin düşmesi, tabii ki beni üzüyor ama yapılacak bir şey yok. Bu çerçevede, 283 divan kurulu üyemiz maalesef üyelik hakkını kaybetmiştir. Bugünden sonra da, takip eden iki toplantıya mazeret bildirmeden katılım olmazsa, bu sayıya 100-150 kişi daha ilave olacaktır. Konuyla ilgili dikkat etmemiz gerek" ifadelerini kullanmıştı.



Böylece Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, işadamları Erdoğan Demirören, Nevzat Demir, Rahmi Koç, Metin Keçeli, Prof. Dr. Turgay Atasü ve eski başkan Serdar Bilgili eski Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal da dahil olmak üzere toplam 283 üye, üyelik hakkını kaybetmiş oldu.



Edinilen bilgiye göre bu gelişmenin ardından eski başkanlardan Serdar Bilgili'nin, divan başkanı Yalçın Karadeniz'i arayarak, çok ağır ithamlarda bulunduğu öğrenildi.



Bilgili'nin daha sonra başkan Fikret Orman'ı da arayıp durumu anlattığı ve Orman'dan, "Bu durumu düzelteceğim" sözünü aldığı ifade edildi.





Öte yandan üyelik hakkını kaybedenlerin, hayata veda eden Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın da 10 yıldır kurula gelmediğini ama ihraç edilmediğini konuştukları öğrenildi.