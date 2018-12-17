Beşiktaş'ta Pepe'nin sözleşmesi feshedildi

İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş Kulübü, Pepe\'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) bildirdi.

Siyah beyazlı kulüp, Portekizli futbolcuya fesih tarihine kadar toplam alacağı olan 100 bin 700 Euro\'luk tutarı ödeyecek.

Beşiktaş\'tan KAP\'a yapılan açıklama şu şekilde: \"Futbolcu Pepe ile Kulübümüz arasında devam eden Sözleşme, tarafların mutabakatı çerçevesinde karşılıklı olarak feshedilmiştir. Fesih anlaşması çerçevesinde; Futbolcuya kulübümüzden fesih tarihine kadar toplam alacağı olan 100.700 Euro ödenecektir.\"