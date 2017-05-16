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Yaşam

Beşiktaş'ta oto galeriye silahlı saldırı

Saldırıya uğrayan galeri bir dönem kaset çıkaran Erkan Özkaya'ya ait

16 Mayıs 2017 11:39

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan lüks bir oto galeriye uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Galeride ve lüks araçlarda maddi hasar oluştu. Saldırıya uğrayan galerinin bir dönem kaset de çıkaran ve birçok ünlü futbolcunun arkadaşı olan Erkan Özkaya’ya ait olduğu öğrenildi.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) Ozan Ural'ın haberine göre, Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi Pazar Sokak’ta bulunun bir oto galerisine gece saat 04.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce uzun namlulu silahla ateç açıldı.

İşyerinde gece olması nedeniyle çalışanlar bulunmazken orada bulunan güvenlik görevlisi ise açılan ateşten yara almadan kurtuldu. Galerinin camlarında ve içeride bulunan birçok lüks otomobilde maddi hasar oluştu.

Silah seslerini duyan vatandaşlar olayı polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri geldikleri otomobille olay yerinden kaçan silahlı saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırıya uğrayan galerinin bir dönem kaset de çıkaran ve birçok ünlü futbolcunun arkadaşı olan Erkan Özkaya’ya ait olduğu öğrenildi.

Galeride olay yeri inceleme polisleri çalışmalarda bulunurken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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İstanbulBeşiktaşlüksoto galeriErkan Özkaya

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