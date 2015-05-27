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Spor

'Beşiktaş'ta Orman'a karşı 3 isim aday' iddiası

Adaylık için adı geçenler arasındaki en sürpriz isim siyah beyazlıların efsane isimlerinden Ali Gültiken

27 Mayıs 2015 12:08

Beşiktaş’ta seçim kararı alan başkan Fikret Orman’a karşı üç ayrı cephede aday çıkarma hazırlıkları başladı. Şimdilik eski asbaşkan Serdal Adalı, efsane futbolcu Ali Gültiken ve divan başkanı Yalçın Karadeniz nabız yoklayıp, seçim kararının resmileşmesini bekliyor.

Pazar günü yapılan mali ve idari genel kurulda seçime gideceğini açıklayan Orman’ın bu kararı yönetim kurulunda resmileştirmesinin ardından koltuğa talip olan adaylar da harekete geçecek. Siyah beyazlı yönetimde kulisler oldukça hareketlendi. Orman’ın karşısına birden fazla adayın çıkması bekleniyor. Hürriyet’te yer alan habere göre, Orman, yurt dışından dönerse yönetim kurulu bugün toplanarak olağanüstü seçim kararını ele alacak. Aksi halde G.Birliği maçından sonra toplanılacak. Orman, seçime daha güçlü bir listeyle girmeyi ve dolasıyla mevcut yönetimden birçok isimle yollarını ayırmayı planlıyor. Başkanın seçim kararını yönetime danışmadan almasına bazı yöneticiler tepkili...

 

Adalı rövanşı almak istiyor

 

Orman'ın dışında eski asbaşkan Serdal Adalı da adaylık için hazırlıklara başladı. Orman’ın birlikte çalışma teklifine sıcak bakmayan Adalı, önceki kongrede de aday olmuştu. Adalı, şimdi rövanşı almak istiyor.

 

Gültiken, Aksu ile birlikte hareket ediyor

 

Siyah beyazlıların efsane futbolcularından Ali Gültiken de aday olmaya hazırlanıyor. Gültiken, eski yöneticilerden Murat Aksu ile hareket ediyor.

Aksu önceki kongrede Adalı’yı desteklemişti. Beşiktaş'ta bir başka adaylık arayışı da divan kurulu ayağında. Başkan Yalçın Karadeniz’in camianın duayenlerinden oluşan bir ekip için girişimlere başladığı iddia ediliyor. Tüm bu senaryolar yönetimin olağanüstü seçim kararını alıp, resmen açıklamasından sonra daha da somutlaşacak.

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