Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, seçim kararı aldı

2014 Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Başkan Fikret Orman, seçim kararı aldığını açıkladı. Genel Kurul'da eleştirileri yanıtlayan Orman, "Madem ki seçim istiyorsunuz ilk Yönetim Kurulu toplantısında seçim için tarih belirleyeceğiz" dedi.

Ntvspor'da yer alan habere göre, Beşiktaş başkanı Fikret Orman, konuşmasının sonlarında sürpriz bir şekilde seçim kararı aldığını açıkladı. Orman, "Bu genel kurulda bu tabloyu gördüm. Seçim istiyorsunuz. En kısa zamanda yönetim kuruluyla konuşacağım. Beşiktaş'a zarar vermeyecek bir sürece koyalım. Burada da aday olmak isteyenler varsa aday olsunlar. Sandığı koyarız ve güven oylamasına gideriz. İlk yönetim kurulu toplantısında sandığı ne zaman koyacağımızı söyleriz. El mi yaman bey mi yaman görürüz. Bu kararı şimdi aldım. Madem ki seçim istiyorsunuz ilk Yönetim Kurulu toplantısında seçim için tarih belirleyeceğiz" dedi.

Beşiktaş yönetimi, 2014 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısında ibra edilirken, kürsüye tekrar gelen Fikret Orman, "Seçime gidecek misiniz?" sorusuna, "Benim ağzımdan laf bir kere çıkar. Yönetim Kurulunda bununla ilgili kararı vereceğiz" yanıtını verdi.