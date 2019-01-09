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Spor

Beşiktaş'ta olağan genel kurul toplantısı yapıldı

İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün Vodafone Park Basın Toplantısı Odası'nda gerçekleştirildi

09 Ocak 2019 21:28

İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün Vodafone Park Basın Toplantısı Odası\'nda gerçekleştirildi.
Siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: \"Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’nin 01.06.2017-31.05.2018 özel hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No:1 Beşiktaş İstanbul adresindeki Vodafone Park Basın Toplantı odasında T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğünün 08.01.2019 tarih ve 40539072 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Hatice Önder gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya; Genel Sekreter, İcra Kurulu Başkanımız Ahmet Ürkmezgil, Muhasip Üye, Basketboldan Sorumlu İcra Kurulu Üyemiz Ahmet Cihat Kumuşoğlu, Kartal Yuvalarından Sorumlu İcra Kurulu Üyemiz Hüseyin Mican, Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcımız Seçil Aygül ile şirketimiz ortakları katıldılar.\"

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