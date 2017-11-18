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Beşiktaş'ta NATO protestosu

Özgür EREN-Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL, (DHA) - Norveç'te yaşanan NATO skandalı Beşiktaş'ta protesto edildi

18 Kasım 2017 18:11

Özgür EREN-Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL, (DHA) - Norveç\'te yaşanan NATO skandalı Beşiktaş\'ta protesto edildi. 
Vatan Partisi üyesi bir grup, saat 13.30\'da Beşiktaş Meydanı\'ndaki Atatürk heykeli önünde toplandı. \'Atatürk Düşmanı NATO\'dan Çıkalım\' pankartı açan grup, \'NATO\'ya hayır, NATO\'dan çıkalım\' diye slogan attı. Basın açıklamasında önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Grup adına basın açıklaması yapan Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Erkan Önsel, \"NATO\'ya girdik başımız beladan kurtulmadı. NATO\'dan çıkalım bu başımızdaki belalardan kurtulalım\" dedi.

Önsel, \"NATO\'ya girdik, askeri darbeler gördük. 1970 ve 1980\'de askeri darbeler gördük. Bu darbeleri süper NATO yaptı arkadaşlar. 15 Temmuz darbe Amerikancı NATO\'da planlandı, İncirlik\'te planlandı\" diye konuştu.

Grup basın açıklamasının ardından dağıldı.

 

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