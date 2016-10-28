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Spor

Beşiktaş'ta Michel Bastos sesleri

Daha önce Lyon ve Schalke formaları giyen Bastos'un sözleşmesi ocak ayında sona eriyor

28 Ekim 2016 13:50

Caner Erkin'in sakatlanmasının ardından sol bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Sao Paulo forması giyen Michel Bastos ismi üzerinde duruluyor.

33 yaşında olan ve kariyerinde Feyenoord, Lille, Lyon, Schalke, Roma gibi takımlarda forma giyen Bastos, geçtiğimiz sezon başında Beşiktaş'tan teklif aldığını doğrulamıştı. Ocak ayında Sao Paulo ile sözleşmesi sona erecek olan deneyimli oyuncunun bedavaya transfer edilebilecek konumda olması yönetimin de işine geliyor.

Habertürk’ün haberine göre; Siyah-Beyazlı takımdaki Brezilyalılar Marcelo ve Adriano'nun da devreye girmesiyle Bastos transferinde hiçbir pürüzün yaşanmayacağı ayrıca bildirildi.

Öte yandan Bastos'un yanı sıra sağ kanada da bir oyuncunun alınması için de Gökhan Keskin'in çalışma içinde olduğu ifade edildi.

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Michel BastosSao PauloCaner ErkinBeşiktaştransfer

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