Beşiktaş'ta Ljajic ilk antrenmanına çıktı

Karius ve Ljajic Bursaspor maçı kadrosuna alındı

Beşiktaş, Bursaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL, (DHA)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig\'in 4\'üncü haftasında Bursaspor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalıması, 5\'e 2 çalışması ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, tam sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi. Yeni transfer Adem Ljajic, takımla birlikte ilk antrenmanına katıldı.

Öte yandan Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig\'in 4\'üncü haftasında Bursaspor ile yarın oynayacağı maç için karayolu ile Bursa\'ya gitti.

Teknik direktör Şenol Güneş\'in Bursaspor maçı kadrosuna dahil ettiği 23 futbolcu şöyle:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Enzo Roco, Pepe, Domagoj Vida, Fatih Aksoy, Adriano Correia, Caner Erkin, Gary Medel, Necip Uysal, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Dorukhan Toköz, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens, Adem Ljajic, Gökhan Töre, Ryan Babel, Güven Yalçın, Alvaro Negredo, Cyle Larin ,Vagner Love.

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