Beşiktaş'ta kumar operasyonu: 80 gözaltı

Zincirlikuyu Kore Şehitleri Caddesi'nde faaliyet gösteren bir eğlence merkezinde kumar oynatıldığı yönündeki ihbarı değerlendiren İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, söz konusu yere gece operasyon düzenledi.



Operasyonda, 2 rulet masası, 1 rulet makinesi, 8 ''Black Jack'' masası ile çok sayıda pul ve oyun kağıdı ele geçirildi. Burada bulunan 25'i kadın 80 kişi gözaltına alındı.



Şüpheliler, haklarında yasal işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü. Eğlence merkezine yönelik daha önce de aynı gerekçeyle operasyon düzenlendiği belirtildi.