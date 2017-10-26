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Spor

Beşiktaş'ta kritik viraj, iki deplasman maçına dikkat çekildi

İSTANBUL, (DHA)- SÜPER Lig'de istenilen sonuçların alınmaması üzerine Beşiktaş’ta gözler üst üste oynanacak Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe deplasman maçlarına çevrildi

26 Ekim 2017 17:35

İSTANBUL, (DHA)- SÜPER Lig\'de istenilen sonuçların alınmaması üzerine Beşiktaş’ta gözler üst üste oynanacak Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe deplasman maçlarına çevrildi.
Yönetim, ligin iki tehlikeli deplasmanından galibiyetle dönülmesi halinde, şampiyonluk ateşinin yeniden yanacağını görüşünü paylaştı. Aytemiz Alanyaspor’un  golcü bir takım olduğunu hatırlatan siyah-beyazlı yöneticiler,  Göztepe maçı da dahil olmak üzere iki karşılaşmada kayıp olmaması gerektiğinin altını çizdiler.
YARDIMCI MANSIZ MI OLACAK?
Beşiktaş\'ın başarısında büyük rol oynayan ve Göztepe\'de de istikrarı yakalayan Tamer Tuna\'nın gitmesiyle yardımcısı kalmayan Şenol Güneş\'in bu sezonu böyle tamamlayacağı öğrenildi.
Ancak yönetim önümüzdeki sezon mutlaka Şenol Güneş\'in yanına birinin getirilmesini kararlaştırdı. Yöneticiler arasında, Fikret Orman\'ın da destek verdiği İlhan Mansız isminin gündeme getirildiği belirtildi.

 

 

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