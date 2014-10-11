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Spor

Beşiktaş'ta kombine kart sahipleri maça giremeyecek

Ankara Yenikent ASAŞ Stadı'nda Sivasspor maçını oynama kararı alan Beşiktaş bugün resmi sitesinden yayınladığı açıklamayla taraftarlarını çileden çıkardı

11 Ekim 2014 14:15

Beşiktaş'ın Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki bakım çalışmaları sebebiyle Sivasspor maçını Ankara Yenikent ASAŞ Stadı'nda oynayacak olmasının ardından taraftarlara bir kötü sürpriz daha geldi. Bu karşılaşmada kombine kartlar geçersiz sayılacak.

Yıkılan İnönü Stadyumu'nun inşaatı nedeniyle maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynayan Beşiktaş bu stadın da tadilata girmesinden sonra maçlarını oynayacak yer aramaya başlamıştı. Dün yapılan açıklamayla birlikte Ankara Yenikent ASAŞ Stadı'nda Sivasspor maçını oynama kararı alan yönetim bugün resmi sitesinden yayınladığı açıklamayla taraftarlarını çileden çıkardı.

Sezon başı 2 senelik kombine kart satışı yapan Beşiktaş'ta bu kombineler Sivasspor maçında geçersiz sayılacak. Beşiktaş yönetimi yaptığı açıklamada Sivasspor ile Ankara'da oynanacak maçta kombine sahiplerinin de bilet alması gerektiğini belirtirken bu taraftarlara öncelik verileceğini açıkladı.

İşte Beşiktaş'ta yapılan o açıklama:

"19 Ekim Pazar günü Ankara Yenikent ASAŞ Stadı'nda oynanacak ve saat 19:00'da başlayacak Beşiktaş-Sivasspor maçının biletleri öncelikli olarak Vodafone Arena kombine sahipleri, loca sahipleri ve VIP koltuk sahiplerine satışa sunulacak. 15 Ekim Çarşamba günü saat 11:00'den itibaren genel satışlara başlanacaktır. Taraftarlarımız, Beşiktaş-Sivasspor maçının biletlerini www.passo.com.tr adresinden satın alabilirler.

Öncelikli Bilet Satış Tarihi - 13 Ekim Pazartesi 14:00

Karşılaşmanın Ankara Yenikent ASAŞ Stadı'nda oynanacak olmasından ötürü Vodafone Arena kombine sahipleri, loca sahipleri ve VIP koltuk sahipleri öncelikli bilet alım hakkına sahip olacaklardır. Öncelikli bilet almak isteyen kombine sahipleri için bilet satışları 13 Ekim Pazartesi günü saat 14:00'de başlayacak ve 14 Ekim Salı günü saat 23:59'da son bulacaktır. Rakip taraftar tribünü hariç tüm tribünler satışa açık olacaktır."

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