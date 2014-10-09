Beşiktaş stat sorununu Ankara'da çözdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 19 Ekim Pazar günü oynayacağı Sivasspor maçını, Ankara'daki Yenikent ASAŞ Stadı'nda yapacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın bakıma alınması nedeniyle, Sivasspor maçı için stat arayan Beşiktaş, sonunda stadını buldu. Siyah beyazlılar 19 Ekim Pazar günü yapılacak karşılaşmayı, Ankara'daki Yenişehir ASAŞ Stadı'nda oynayacak.

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Yenişehir ASAŞ Stadı için gereken izinleri aldıklarını ve Sivasspor maçını 20 bin kapasiteli bu statta oynayacaklarını söyledi.

Geçtiğimiz yıllarda profesyonel liglerde mücadele eden ASAŞ Spor için yapılan ve halen PTT 1. Lig takımı Osmanlıspor'un kullandığı Yenikent ASAŞ Stadı, Avrupa'nın en modern statlarından biri. Tribünlerin tamamı kapatılan stadın yedek kulübesinde ısıtmalı koltuklar bulunuyor.

Yenikent ASAŞ Stadı'nın özellikleri

Seyirci Kapasitesi: 19 bin 626

Açıklama: Sincan-YeniKent Mahallesi

Oyun Alanı Ölçüsü: 68 x 105 metre

Zemin Türü: Çim

Işıklandırma: Var