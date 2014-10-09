T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş stat sorununu Ankara'da çözdü

Siyah beyazlılar 19 Ekim Pazar günü yapılacak karşılaşmayı, Ankara'daki Yenişehir ASAŞ Stadı'nda oynayacak

09 Ekim 2014 17:11

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 19 Ekim Pazar günü oynayacağı Sivasspor maçını, Ankara'daki Yenikent ASAŞ Stadı'nda yapacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın bakıma alınması nedeniyle, Sivasspor maçı için stat arayan Beşiktaş, sonunda stadını buldu. Siyah beyazlılar 19 Ekim Pazar günü yapılacak karşılaşmayı, Ankara'daki Yenişehir ASAŞ Stadı'nda oynayacak.

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Yenişehir ASAŞ Stadı için gereken izinleri aldıklarını ve Sivasspor maçını 20 bin kapasiteli bu statta oynayacaklarını söyledi.

Geçtiğimiz yıllarda profesyonel liglerde mücadele eden ASAŞ Spor için yapılan ve halen PTT 1. Lig takımı Osmanlıspor'un kullandığı Yenikent ASAŞ Stadı, Avrupa'nın en modern statlarından biri. Tribünlerin tamamı kapatılan stadın yedek kulübesinde ısıtmalı koltuklar bulunuyor.

 

Yenikent ASAŞ Stadı'nın özellikleri

 

Seyirci Kapasitesi: 19 bin 626

Açıklama: Sincan-YeniKent Mahallesi

Oyun Alanı Ölçüsü: 68 x 105 metre

Zemin Türü: Çim

Işıklandırma: Var

ETİKETLER

yenikent asaş stadıbeşiktaşsivassporankara

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24