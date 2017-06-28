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Spor

Beşiktaş'ta Kolombiyalı forvet iddiası

3 kez Kolombiya Milli Takımı forması giyen oyuncu, daha önce de Beşiktaş'ın gündemine gelmişti

28 Haziran 2017 18:50

Vincent Aboubakar'ı kadrosunda tutmak için çaba harcayan Beşiktaş, Kamerunlu oyuncunun alternatifi konusundaki araştımalarına Brezilya'da yanıt buldu. Siyah-beyazlılar, Palmeiras'ın Kolombiyalı forveti Miguel Borja'yı gündemine aldı.

NTVSpor'un haberine göre futbol komitesi, Vincent Aboubakar konusunda sorun çıkması halinde Borja'yı kiralamak için Brezilya ekibi ile görüşmelere başlayacak. 24 yaşında ve 1.83 boyunda olan Borja, Palmeiras'a şubat ayında transfer oldu.

Geride kalan 5 ayda Brezilya ekibi ile 21 maça çıkan Kolombiyalı futbolcu 7 gol atarken, 1 asist yaptı. Borja, kariyerindeki en iyi dönemini ise Atletico Nacionel'de geçirdi. Kolombiya ekibinde 2016-2017 yılları arasında 8 ay süre görev yapan ve 27 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, 16 gol, 1 asistlik performans gösterdi.

Daha önce Deportivo Cali, Cortulua Tulua, La Equidad, Livorno, Olimpo ve Santa Fe takımlarında forma giyen Borja, Kolombiya Milli Takımında 3 kez yer aldı. Kolombiyalı futbolcu devre arası transfer döneminde de Beşiktaş'ın gündemine gelmişti. 

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Miguel BorjaVincent AboubakarPalmeirasAtletico NacionelKolombiyaforvet

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