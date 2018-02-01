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Spor

Beşiktaş'ta keyifleri kaçıran sakatlık; 3 ay yok

Beşiktaş Sompo Japan forması giyen yıldız basketbolcunun kol kası yırtıldı

01 Şubat 2018 16:42

Beşiktaş Sompo Japan'da Juan Palacios 3 ay parkelerden uzak kalacak.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız Telekom Baskets Bonn maçı esnasında sağ kol biceps uzun başında total yırtık oluşan başarılı basketbolcumuz Juan Palacios, Acıbadem Fulya Hastanesi’nde Dr. Sarper Çetinkaya tarafından ameliyat edildi.
Sağ omuz subpektoral biceps tenondezi uygulanan basketbolcumuzun ameliyatı başarılı geçmiştir. Uygulanacak rehabilitasyon sonrası Juan Palacios 2–3 ay sonra antrenmanlara başlayabilecektir" ifadelerine yer verildi.

(beIN Sports)

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