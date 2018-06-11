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Spor

Beşiktaş'ta Keskin ile yollar ayrıldı

İSTANBUL,(DHA) Beşiktaş Kulübü, Futbol Akademi Sportif Direktörlük görevini yürüten Gökhan Keskin ile yolların ayrıldığını açıkladı

11 Haziran 2018 18:52

İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş Kulübü, Futbol Akademi Sportif Direktörlük görevini yürüten Gökhan Keskin ile yolların ayrıldığını açıkladı. Siyah-Beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, \"Beşiktaş Futbol Akademi Sportif Direktörlük görevini yürüten Gökhan Keskin ile yollarımızı ayırıyoruz. Futbolculuk döneminde Beşiktaş\'ımıza değerli katkılar veren, futbol bilgisi ve tecrübesini geleceğin kartallarına aktarma konusunda önemli çalışmalar yürüten Gökhan Keskin\'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz\" denildi.

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