BEŞİKTAŞ'TA KAZA: 4 YARALI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA / İstanbul DHA

Başiktaş\'ta kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen araç, refüje çarptı. Kazada şoför 1\'i kadın 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Beşiktaş Bebek Arnavutköy Caddesi\'nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi.

Sarıyer\'den Beşiktaş istikametine seyreden araç, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçip, orta refüje çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralıların yardımına o sırada sahilde balık tutanlar koştu. Olay yerine ambulans çağrıldı. 1\'i kadın 4 yaralı ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Görgü tanığı Onur Şavkı, \"Kavşakta dönen araçlara yeşil ışık yanıyordu. Araç da hızla geldi. Dönen araçlara vurmamak için manevra yapınca orta refüje çarptı. Araba takla atmaktan son anda kurtuldu. Şoförle birlikte 4 kişi yaralandı\" dedi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralıların ambulansa alınması

-Kaza yapan araç

-Yoldan görüntü

-Görgü tanıkları ile röp.

-Genel ve detaylar



