Beşiktaş'ta 'Karamel' ve 'Fişek' barıştı

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 7. haftasında kavga eden Caner Erkin ve Anderson Talisca'nın barıştığı öğrenildi. İkilinin birbirine lakap taktığı; Caner'in Talisca'ya 'Karamel', Talisca'nın da Caner'e 'Fişek' dediği kaydedildi.

DHA'nın haberine göre Beşiktaş'ın Trabzonspor ile oynadığı maçtan sonra soyunma odasında birbirlerine giren Caner Erkin ve Anderson Talisca'nın başkan Fikret Orman'ın da araya girmesinden sonra samimi dost oldukları ortaya çıktı.



Milli Takım'ın İzlanda ile oynadığı maçtan sonra takıma dönen Caner'in Talisca ile bir araya gelerek başbaşa konuştuğu, ardından da ikilinin kolkola dışarı çıktığı görüldü.

Talisca 'Karamel' oldu

Caner-Talisca dostluğu bununla da kalmayarak iyice pekişti.



İki futbolcunun antrenman sonrası birlikte yemek yedikleri, Caner'in Talisca'ya "Karamel" diye isim taktığı öğrenildi. Talisca'nın ise Caner'e tesislerde 'Fişek' diye hitap etmeye başladığı belirtildi.