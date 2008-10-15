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Yaşam

Beşiktaş'ta kan bağışı kampanyası

Beşiktaş’ta belediyenin desteği ile kan bağışı kampanyası ve ücretsiz sağlık taraması yapıldı. Etkinliğe; Türk Böbrek Vakfı, Türk Kalp Vakfı, Alt

15 Ekim 2008 03:00

Beşiktaş’ta belediyenin desteği ile kan bağışı kampanyası ve ücretsiz sağlık taraması yapıldı. Etkinliğe; Türk Böbrek Vakfı, Türk Kalp Vakfı, Altın Nokta Vakfı ve Doğa Entegre katıldı.

Beşiktaş Barbaros Meydanı’nda yapılan kan bağışına ve sağlık taramasına ilgi yoğun olurdu.

Etkinlik kapsamında uzman doktorlar, 13.00 ile 16.00 saatleri arasında yaptıkları konuşmalarla çeşitli sağlık konularında katılımcılara bilgi verdiler.


Etkinliğe; Türk Böbrek Vakfı, Türk Kalp Vakfı, Altın Nokta Vakfı ve Doğa Entegre katılırken, Beşiktaş Belediyesi’ne ait bir ambulans acil durumlara karşı hazırda bekletildi.

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