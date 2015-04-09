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Spor

Beşiktaş’ta kaleci krizi büyüyor; Tolga’dan sonra Cenk de sakatlandı

Önümüzdeki haftalarda Siyah-beyazlıların kalesini 3. kaleci Günay Güvenç koruyacak

09 Nisan 2015 22:42

Beşiktaş’ta sezonu kapatan Tolga Zengin'in ardından Cenk Gönen de antrenmanda sakatlandı. Cenk en az 3 hafta oynayamayacak.

Takımın birinci kalecisi Tolga ve ikinci kalecisi Cenk'in sakatlık yaşaması sonrası önümüzdeki haftalarda Siyah-beyazlıların kalesini 3. kaleci Günay Güvenç koruyacak.

Fenerbahçe derbisinde Tolga'nın sakatlığı sonrası kaleye geçen Günay, son oynanan Başakşehir maçına ilk 11'de başlamıştı. Ntvspor'da yer alan habere göre, bu süre içinde Günay'ın cezalı olması veya sakatlanması durumunda Beşiktaş'ın kalesini 1997 doğumlu Enes Fidayeo koruyacak.

Siyah beyazlıların altyapısından yetişen 18 yaşındaki Enes, bu sezon başından beri A takım ile antrenmanlara çıkıyor.

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