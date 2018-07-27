Beşiktaş'ta kaleci arayışı sürüyor; Ospina için Arsenal'le anlaşma sağlandı

Fabri'nin satılmasıyla kaleci arayışlarına hız veren Beşiktaş'ın, David Ospina'nın kiralanması konusunda Arsenal'le anlaştığı ifade edildi. Siyah-Beyazlılar yıllık 4 milyon Euro talep eden 29 yaşındaki Kolombiyalı eldivenle pazarlık halinde.

Fanatik'te yer alan habere göre Beşiktaş’ta kaleci arayışlarına hız verildi. Siyah-Beyazlılar, Fabri’nin satılmasıyla birlikte gündemdeki kaleci adaylarıyla temasa geçerken, Ospina konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Beşiktaş Yönetimi’nin Arsenal’le Ospina’nın kiralanması konusunda anlaşma sağladığı ortaya çıktı. Ardından Kolombiyalı file bekçisiyle görüşen Siyah-Beyazlılar, 4 milyon Euro’luk yıllık ücret talebi nedeniyle şimdilik geri adım atmak zorunda kalsa da, taraflar arasında pazarlıkların devam ettiği öğrenildi.

Harun görüşmesi sürüyor

Kartal’ın Ospina için ayırdığı bütçe senelik maksimum 3 milyon Euro. 29 yaşındaki eldiven bu seviyeye düşerse, anlaşmanın gerçekleşmesi bekleniyor. Diğer taraftan Bursaspor’un tecrübeli kalecisi Harun Tekin için de Yeşil-Beyazlı kulüple görüşmelerin devam ettiği bildirildi.