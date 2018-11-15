T24 LogoT24 Logo
Gündem

BEŞİKTAŞ'TA İŞADAMI SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ (1)

Müslim SARIYAR / İSTANBUL DHA  Beşiktaş'ta, işadamı Ali Rıza Gültekin(57), uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

15 Kasım 2018 02:17

Müslim SARIYAR / İSTANBUL DHA 
Beşiktaş\'ta, işadamı Ali Rıza Gültekin(57), uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
olay, saat 22.30\'da Hamidiye Mahallesi\'nde meydana geldi. Crispino giyim mağazalarının sahibi Ali Rıza Gültekin, kimliği belirsiz kişi ve kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Bildirilemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Gültekin\'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olaya ilişkin çok yönlü soruşturmayı sürdürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Müslim SARIYARDHA  BeşiktaşAli Rıza Gültekin57Hamidiye MahallesiCrispinoAli Rıza GültekinBildirilemesiSağlıkGültekinPolis
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24