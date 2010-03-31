Beşiktaş'ta imzalar atılıyor

T24 - Beşiktaş iç transferde İbrahim Toraman, İbrahim Üzülmez ve Rüştü'den sonra yeniden anlaştığı Uğur İnceman, Yusuf Şimşek ve Hakan Arıkan ile de bugün sözleşme imzalayacak.



Turkcell Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.



Beşiktaş Kulübü, İbrahim Üzülmez, Rüştü ve İbrahim Toraman'ın ardından Yusuf, Hakan ve Uğur ile de anlaşmaya vardı.



Futbol komitesi üyeleri İbrahim Üzülmez, Rüştü ve İbrahim Toraman ile anlaşmaya varırken, dün de Yusuf, Uğur ve Hakan ile anlaştı.



İç transferi büyük ölçüde tamamlayan siyah-beyazlı kulüp, bugün Rüştü, İbrahim Toraman ve İbrahim Üzülmez'in yanı sıra Yusuf, Hakan, Uğur ile de sözleşme imzalayacak.







