T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş'ta imzalar atılıyor

Beşiktaş iç transferde İbrahim Toraman, İbrahim Üzülmez ve Rüştü'den sonra yeniden anlaştığı Uğur İnceman, Yusuf Şimşek ve Hakan Arıkan ile de bugün

31 Mart 2010 03:00

T24 - Beşiktaş iç transferde İbrahim Toraman, İbrahim Üzülmez ve Rüştü'den sonra yeniden anlaştığı Uğur İnceman, Yusuf Şimşek ve Hakan Arıkan ile de bugün sözleşme imzalayacak.
    
Turkcell Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş Kulübü, İbrahim Üzülmez, Rüştü ve İbrahim Toraman'ın ardından Yusuf, Hakan ve Uğur ile de anlaşmaya vardı.

Futbol komitesi üyeleri İbrahim Üzülmez, Rüştü ve İbrahim Toraman ile anlaşmaya varırken, dün de Yusuf, Uğur ve Hakan ile anlaştı.

İç transferi büyük ölçüde tamamlayan siyah-beyazlı kulüp, bugün Rüştü, İbrahim Toraman ve İbrahim Üzülmez'in yanı sıra Yusuf, Hakan, Uğur ile de sözleşme imzalayacak.


 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Türkiye hukuku AİHM kararını yok sayıyor; Osman Kavala AKP iktidarının...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24