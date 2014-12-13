Beşiktaş'ta hedef Kolo Toure

İngiltere Premier League ekiplerinden Liverpool forması giyen Kolo Toure'nin devre arasında Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edildi.

Ada basını tarafından ortaya atılan iddiaya göre 2015 yazında sözleşmesi bitecek olan Kolo Toure, Beşiktaş'la masaya oturacak. Beşiktaş'ın Ocak ayında siyah-beyazlı formayı giydirmek istediği 33 yaşındaki savunmacı için haftalık 100 bin euro maaşı üzerinde uzlaşma konusunda sıkıntı yaşandığı belirtildi.

Beşiktaş'ın, Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynadığı maçta Kolo Toure'yi izlemeye gittiği ve gelen rapor sonucu hamle yaptığı ifade edildi.

Toure, bu sezon takımı ile 8 maça çıktı. Tecrübeli savunmacı Kasım ayında Liverpool'un en iyi oyuncusu seçildi.