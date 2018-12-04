Beşiktaş'ta hazırlıklar Pepe,Babel,Roco,Caner ve Lens'siz devam etti

Beşiktaş’ta Aytemiz Alanyaspor hazırlıkları başladı

Pepe, Babel, Roco, Caner ve Lens’in tedavileri devam etti

Olgucan KALKAN – Buse Nur Arslanoğlu / İSRANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig’in 15’inci deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman ısınma koşularıyla başladı. Koşuların ardından oyuncular 5’e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. Sonrasında yardımcı antrenör Guti’nin de dahil olduğu oyuncular dar alanda pas çalışması yaparken, Galatasaray derbisinde ilk 11’de forma giyen oyuncular düz koşunun antrenmanı tamamlarken, diğer oyuncular şut çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmana tedavileri devam eden Pepe, Babel, Enzo Roco, Caner Erkin, Jeremain Lens ile çalışmalarına salonda devam eden Adriano katılmadı.

Öte yandan siyah-beyazlı ekibin antrenmanını Mimoza Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği öğrencileri de takip etti. Çalışmanın ardından Portekizli Ricardo Quaresma, antrenmanı takip eden öğrencilerin formalarını imzalayıp, fotoğraf çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Antrenmanda görüntüler

- Quaresma’nın forma imzalaması

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