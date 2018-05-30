Beşiktaş'ta gündem transfer; iki genç futbolcuyla anlaşma tamam

Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman ve teknik direktör Şenol Güneş transfer çalışmaları için bir araya gelecek.

Orman-Güneş görüşmesinde transfer planlaması, yeni sezon takım yapılanması, kamp programı ve yardımcı antrenör konuları masaya yatırılacak.

Yapılacak zirvenin ardından Güneş'in kabul etmesi durumunda Yusuf Şimşek yardımcı antrenör olarak iş başı yapacak.

Siyah beyazlılarda transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Demba Ba konusunda gelişmeler yakından takip edilirken, Dorukhan Toköz ve Ahmet Canbaz isimlerinin resmi transfer dönemi açıldığında duyurulması bekleniyor.

Bu transfer döneminde önümüzdeki 3-4 sezonun takım yapılanmasını düşünerek hareket edecek olan siyah beyazlılarda yıldız isimlerden çok, gelecek vaadeden ve Güneş'in takibine takılan isimler kadroya katılacak.

Fikret Orman ile Şenol Güneş arasındaki toplantıda kamp programı da resmiyete dökülecek.