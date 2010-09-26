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Spor

BEŞİKTAŞ'TA GÖZLER UEFA'DA İSTANBUL (A.A)

26 Eylül 2010 17:20

-BEŞİKTAŞ'TA GÖZLER UEFA'DA İSTANBUL (A.A) - 26.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'de dün Medical Park Antalyaspor'u 2-1 yenerek haftayı 3 puanla kapayan Beşiktaş'ta, gözler Rapid Wien ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçına çevrildi. Siyah-beyazlılar, 30 Eylül Perşembe günü Viyana'da oynayacakları Rapid Wien maçının hazırlıklarına ara vermeden bugün başladı. Teknik direktör Bernd Schuster yönetiminde, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Medical Park Antalyaspor maçında forma giyen oyuncular koşulardan sonra çalışmayı bırakırken, diğer futbolcular ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Antrenmana tedavilerine devam edilen Tomas Sivok, Ekrem Dağ ile dünkü maçtan sakatlığı bulunan Ricardo Quaresma katılmadı. Guti ve Erhan Güven ise takımdan ayrı çalıştı. Siyah-beyazlılar, yarın sabah yapacakları antrenmanla Rapid Wien maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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