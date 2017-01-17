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Spor

Beşiktaş'ta forvete 2 aday

Beşiktaş ara transfer döneminin en hareketli takımlarından

17 Ocak 2017 13:03

Stoper ve sol kanat takviyesi yapan Beşiktaş, vazgeçtiği golcü transferi için Çin ve İngiltere liglerine göz dikti. 

Budkivsky, Eder ve Jackson Martinez gibi golcüleri takip eden yönetim kurulu; Leonardo Ulloa ile Marcelo Moreno’yu da listeye ekledi.
 
Fanatik'in haberine göre, menajerlerin önerdiği bu iki ismi yakından takip eden siyah-beyazlı yönetim ilk olarak Leicester City’de fazla şans bulamayan Leonardo Ulloa ile ilgilenmeye başladı.

Premier Lig’de yedek soyunan Arjantinli golcünün yanı sıra bonservisi elinde olan ve son olarak Çin’in Changchun Yatai takımında top koşturan Bolivyalı Marcelo Moreno ile de ilgilenen siyah-beyazlılar bir kaç gün içerisinde olumlu veya olumsuz forvet transferini noktalayacak. 

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