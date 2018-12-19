BEŞİKTAŞ'TA FİTNESS HOCASI GÜRÜLTÜ UYARISINDA BULUNAN KADINI BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRDÜ

Zeki GÜNAL / İSTANBUL DHA

Beşiktaş\'ta, fitnes hocası kendisine gürültü uyarısında bulunan apartman görevlisi kadını, bıçakla boğazını keserek öldürdü.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Beşiktaş Nispetiye Mahallesi Gözde Sokak üzerindeki bir binada meydana geldi. İddiaya göre, sokaktaki bir apartman görevlisi olan Nefise Dolapçı\'yı(48) üst kattaki komşuları arayarak giriş kattaki kişinin çok gürültü yaptığını ve sessiz olması için uyarmasını istedi. Bir üst kata çıkan Dolapçı, fitness hocası olduğu belirtilen ve 2 ay önce taşınan adı öğrenilemeyen kişinin kapısını çaldı. İçeride nişanlısı ile kavga ettiği iddia edilen fitness hocası, sinirle kapıyı açtı. Aparman görevlisi kadın, fitness hocasını sessiz olması konusunda uyardı. İki arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu fitness hocası, bıçakla kadının boğazını keserek öldürdü. Şüpheli olayın ardından kaçarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, apartmana güvenlik şeridi çekerek içeride incelemelerde bulundu. Polis, görgü tanıklarının ifadelerini alırken olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Nefise Dolapçı\'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay sonrası ölen kadının yakınları da olay yerine geldi.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-Olayın yaşandığı apartman

-Mahalle sakini ile röp.

-Kadının fotoğrafı



