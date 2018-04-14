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Spor

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları başladı

İSTANBUL,(DHA) Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final 2'nci karşılaşmasında perşembe günü Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı

14 Nisan 2018 17:19

İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final 2\'nci karşılaşmasında perşembe günü Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. 
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması 1.5 saate yakın sürdü. Dün oynanan Teletset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında forma giyen futbolcular antrenmanı salonda rejenarasyon çalışması yaparak tamamladı. 
Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon çalışmaları ve streching çalışması ile antrenmana başladı. 5\'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmasının ardından yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile antrenman sona erdi.
Siyah-Beyazlı ekip, yarını izinli olarak geçirecek ve Fenerbahçe maçının hazırlıklarına pazartesi günü saat 18.00\'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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