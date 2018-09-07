Beşiktaş'ta Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları sürüyor

İSTANBUL / DHA

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig\'in 5\'inci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5\'e 2 çalışması, kondisyon koşuları ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana milli takımlarda olan Adem Ljajic, Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin, Domagoj Vida, Gary Medel, Pepe, Ryan Babel, Utku Yuvakuran, Fatih Aksoy, Dorukhan Toköz ve Ersin Destanoğlu katılmadı.

Öte yandan teknik direktör Şenol Güneş, torunu Zeynep Egemen, Yardımcı Antrenör Miguel Montanana\'nın kızı Gabriela ve Alvaro Negredo\'nun kızı Maria ile sahada bir süre top oynadı.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 11.00 ve 18.00\'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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