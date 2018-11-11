BEŞİKTAŞ'TA EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş\'ta yalnız yaşayan bir kişi, komşuları tarafından kaldığı evde ölü olarak bulundu.

Olay, Akatlar Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi\'nde bulunan tek katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre sabah saat 10.00 sıralarında dükkanı açmak için iş yerine gelen komşusu, dükkanın hemen yanında bulunan evden duman kokuları ve penceredeki is lekesinden şüphelenerek durumu ev sahibine bildirdi. Yanında getirdiği anahtarla eve giren ev sahibi Ali Akkaya kapıyı açtığında yerde hareketsiz şekilde yatan Nur Fahri Akman ile karşılaştı. Ev sahibi ve komşuları daha sonra durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz şekilde yatan Akman\'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri evin çevresini güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olay yeri niceleme polisleri ise bir süre cesedin üzerinde ve evde inceleme yaptı.

Yapılan incelemenin ardından Akman\'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu\'na götürüldü.

\"TEK BAŞINA YAŞIYORDU\"

Olayı anlatan Ev sahibi Ali Akkaya “ Komşular haber verdi. Biz de geldik. Penceredeki duman lekesini görünce kapıyı açtık içeriye girdik. Yerde hareketsiz şekilde yatıyordu. Bizim kiracımız oluyor. Dumandan zehirlenmiş olabilir, rahatsızlığı da vardı. 7-8 senedir burada tek başına yaşıyordu\" dedi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Sağlık ekiplerinden görüntü

-Polisin güvenlik şeridi çekmesi

-Olay yeri inceleme polislerinden görüntü

-Ev sahibi Ali Akkaya ile röp

-Genel ve detaylar

