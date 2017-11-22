Beşiktaş'ta durmak yok

UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde dün akşam Porto ile 1-1 berabere kalarak son 16 turunu garantileyen Beşiktaş, Süper Lig\'in 13. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan oyuncular antrenmanı salonda rejenarasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile antrenmana başladı. Pas çalışması, 5\'e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas ve oyun çalışması yapıldı. Antrenman minik kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 17.00\'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

İSTANBUL / DHA