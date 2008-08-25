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Spor

Beşiktaş'ta durmak yok

2008-2009 sezonunun ilk maçında deplasmanda son dakikada attığı golle Antalyaspor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş, Sirokı Brijeg maçı hazırlıklarına başladı.

25 Ağustos 2008 03:00



Antalyaspor'u deplasmanda 3-2 yenerek Turkcell Süper Lig'e galibiyetle başlayan Beşiktaş'ta gözler UEFA Kupası'na çevrildi.

Siyah-beyazlılar, Bosna Hersek'in Siroki Brijeg takımıyla 28 Ağustos Perşembe günü oynayacakları UEFA Kupası 2. ön eleme turu rövanş maçının hazırlıklarına bugün başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanda Antalyaspor mücadelesinde ilk 11'de forma giyen oyuncular koşu çalışması yaparken, diğer oyuncular 5'e 2 pas ve yarı sahada çift kale maç oynadı. İdman kanatlardan yapılan ortalara şut çalışması ile sona erdi.

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