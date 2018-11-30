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Spor

Beşiktaş'ta derbi maçın hazırlıkları başladı

İSTANBUL,(DHA) Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Galatasaray ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı

30 Kasım 2018 15:45

İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig\'in 14\'üncü haftasında Galatasaray ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular antrenmanı salonda rejenerasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile antrenmana başladı. Antrenman pas çalışması, 5\'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması ile sona erdi.
Sağanak yağmur altında ve basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü.
Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarını yarın saat 17.00\'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

(FOTOĞRAFLI)

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