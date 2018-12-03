Beşiktaş'ta Caner Erkin şoku

Beşiktaş, dün oynanan Galatasaray derbisinde sakatlanan Caner Erkin'in adalesinde yırtık tespit edildiğini açıkladı. Oyuncunun tedavisine başlandığı belirtilirken, sahalar ne zaman döneceğiyle ilgili bilgi verilmedi.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Dün akşam oynanan maçta sakatlanan oyuncumuz Caner Erkin’in sağlık ekibimiz tarafından yapılan muayenesi ve Acıbadem Fulya Hastanesi’nde çekilen MR sonucuna göre; sol baldır arka adalesinde (Soleus kasında) yırtık tespit edilmiştir.

"Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır."