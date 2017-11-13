Beşiktaş'ta Caner Erkin idmana çıktı

Siyah-beyazlılarda T.M. Akhisarspor maçı hazırlıkları sürdü

Ali DANAŞ - İSTANBUL - DHA

Süper Lig\'in 12. haftasında sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman 1.5 saate yakın sürdü. Takım toplantısı ile başlayan idman kondisyon hareketleri ile başladı ve pas çalışması ile devam etti. Antrenman minik kale ve çift kale maçlarla sona erdi. Mustafa Pektemek ve Dusko Tosic bireysel antrenör ile çalıştı.

CANER ERKİN İDMANDA

Medipol Başakşehir maçından sonra aldığı 6 maçlık cezanın ardından idmanlara çıkmayan Siyah-beyazlı futbolcu Caner Erkin, 2 haftalık aradan sonra takım antrenmanında yer aldı. Durumu hakkında yönetim ve kulüp yetkilileri tarafından geçtiğimiz cuma gününe kadar net bir açıklama yapılmayan Caner için Şenol Güneş, \"Caner\'in dinlenmeye ihtiyacı vardı. O\'nun için de bir ders olduğunu düşünüyorum. Dinlenmesini yaptı ve hafta başında idmana çıkacak\" ifadelerini kullanmıştı.

Milli takımlarda bulunan Pepe, Babel, Orkan, Mitrovic, Oğuzhan ve Cenk Tosun ile izinli olan Lens ise idmanda yer almadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Antrenmandan görüntüler

- Caner Erkin\'den detaylar