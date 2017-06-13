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Spor

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz iddiaları

32 yaşındaki futbolcu, 2006-07 ve 2007-08 sezonlarında siyah-beyazlı formayı giymişti

13 Haziran 2017 16:02

Profesyonel futbol kariyerine 2006-07 sezonunda Beşiktaş forması altında başlayan Burak Yılmaz’ın, tekrar siyah-beyazlı kulübe dönebileceği iddia edildi. Çin’in Beijing Guoan takımında forma giyen 32 yaşındaki oyuncuya teknik direktör Şenol Güneş’in onay verdiği, ekonomik şartların uygun olması halinde transferin gerçekleşebileceği öne sürüldü.

NTVSpor’un haberine göre, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve teknik direktör Şenol Güneş de eskiden Trabzonspor'da birlikte çalıştığı Milli futbolcunun transferine olumlu bakıyor. Siyah-beyazlıların 1 numarası, geçen günlerde oyuncuyla ilgili “Şu anda gündemimizde yok ancak transferine sıcak bakıyorum” diyerek transfere yeşil ışık yakmıştı.

2006-07 ve 2007-08 sezonlarında siyah-beyazlı formayı 55 kez giyerek 7 gole imza atan Burak Yılmaz’ın transferine Beşiktaş’ın dünyaca bilinen taraftar grubu Çarşı tepki göstermişti.

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