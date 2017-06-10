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Spor

Beşiktaş taraftar grubu Çarşı'dan Burak Yılmaz isyanı: N'oluyoruz; midemizi bulandırmayın!

"Sabrımız sınanıyor; bu arma, onu taşıyacak şeref ve karaktere sahip oyuncular tarafından temsil edilmelidir"

10 Haziran 2017 16:11

Beşiktaş'ın dünyaca bilinen taraftar grubu Çarşı, Fikret Orman'ın Burak Yılmaz hakkındaki "Transferine sıcak bakıyorum" açıklamasına sosyal medya üzerinden sert bir yanıt verdi.

Yapılan açıklamada kulübün efsane isimlerine atıfta bulunulurken, Burak Yılmaz'ın istenmediği; "N'oluyoruz, midemizi bulandırmayın!" sözleriyle ifade edildi.

Çarşı'dan yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Basında birkaç gündür çıkan malum haberlerin maksadının, Beşiktaş taraftarının sabır sınırlarının ölçülmesinden ibaret olduğuna inanmak istiyoruz. Bizlere Süleyman Sebalar’dan, Vedat Okyarlar’dan, Baba Hakkılar’dan emanet olan bu arma, yalnızca o armayı taşıyacak şerefe ve karaktere sahip oyuncular tarafından temsil edilmelidir.

Beşiktaş, her zaman şampiyonluklar, başarılar kazanma şartıyla değil, her daim Şeref’iyle oynayıp Hakkı’yla kazanma ilkesiyle temsil edilir!

Burak Yılmaz’ı istemiyoruz! Midemizi bulandırmayın!"

Burak Yılmaz'ın, 26 Ağustos 2012'de Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan maçta takımına kazandırdığı penaltı tartışma yaratmış, maç 3-3 berabere tamamlanmıştı.

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