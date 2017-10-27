"Beşiktaş'ta bulunanlar Türk mezarı değil"

İstanbul Beşiktaş yapılan metro inşaatı için yapılan kazılarda ortaya çıkan 35 mezar hakkında konuşan İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Göçebe ve Kurgan Arkeolojisi Uzmanı Prof. Dr. Şevket Dönmez, "Bu mezarlıklar Türk mezarı değil" dedi. "Türklerde ceset yakma geleneği yok" ifadesini kullanan Dönmez, "Bundan 3 bin yıl öncesinde Türk adı bile yoktu" diye konuştu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Beşiktaş Barbaros Bulvarı çevresinde yapımı devam eden metro istasyonu inşaatı kapsamında yapılan kazılarda tarihi 3 bin 500 yıl öncesine dayanan mezarlıklar ortaya çıkmıştı.

İstanbul'daki en eski mezarlık olarak değerlendirilen ve şimdiye kadar 35 mezarın tespit edildiği bölgede, mezarların gün yüzüne çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

3 bin 500 yıldır bölgede toprak altında duran mezarların Türk ve Altay kültürüne ait kurgan tipi mezarlar olduğu yönündeki tartışmalar nedeniyle, bilim dünyası mezardan çıkan iskelet parçalarıyla yakından ilgilendi.

Bölgede incelemelerde bulunan İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Göçebe ve Kurgan Arkeolojisi Uzmanı Prof. Dr. Şevket Dönmez, yaptığı açıklamada, mezarların Türklere ait olduğu yönündeki iddiaya açıklık getirdi.

"Yazılanlar doğru değil"

Mezarların olduğu bölgeyi öğrencileriyle birlikte gezen Prof. Dr. Şevket Dönmez, "Eylül ayında bölgeye gittiğimde bu mezarların kurgan tipi mezarlar olduğunu anladım. Gömünün üzerine toprak ya da taş ile tepecik oluşturulması nedeniyle mezarların İskit ve Türk halklarında kullanılmış olduğunu bir dergide yazdım. Dün ise gazetede bu mezarların Türkiye'deki ilk Türk mezarları olduğu yazıldı; ancak bu doğru değil" dedi.

Gazetedeki haberin içeriğinin kendi yazısındaki bilgileri içerdiğini ancak atılan başlığın gerçeği yansıtmadığını söyleyen Dönmez, "Buradaki mezarların Türklere ait olduğuna dair hiçbir kanıt yok. Bir de o kurgan mezarlarındaki cesetler yakılmış. Hiçbir Türk kurganında yakma geleneği yoktur" dedi.

"Mezarlar Traklara ait olabilir"

Yakma geleneğinin genelde Traklarda görüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Şevket Dönmez, "Ben bunların daha çok Traklarla ilgili olabileceğini düşünüyorum. Bu aşamada bunların bir Türk mezarlığı olduğunu söylemek çok doğru değil. Bundan 3 bin yıl öncesinde Türk adı bile yoktu. Gazeteciler böyle yazmasın, bu işler bilim adamlarına bırakılsın" şeklinde konuştu.