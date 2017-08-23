Beşiktaş'ta bulunan yanmış insan kemikleri Karadeniz'den göçen topluluklara ait

İstanbul’da, Beşiktaş metro istasyonu inşaat alanında yanmış insan kemiklerinin bulunduğu toplu mezardan çıkan 3 kişiye ait kemiklerin Kuzey Karadeniz’den İstanbul’a göç eden topluluklara ait olduğu belirlendi.

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının Beşiktaş istasyonundaki inşaatında, İstanbul’un tarihine ışık tutacak önemli bir keşfe imza atıldı.

İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü ekiplerinin 1 yıldır inşaat alanında sürdürdükleri kazı çalışmalarında MÖ 1200-800 yılları arasında Erken Demir Çağı’na ait yanmış insan kemikleri ve toplu mezardan çıkan 3 insana ait kemikler ortaya çıkarıldı.

İstanbul’un olduğu kadar dünya tarihi için de önemli bilgiler barındıran Beşiktaş’ metro istasyonu inşaat alanında devam eden arkeolojik kazı drone’la görüntülendi.

Osmanlı tramvay deposu

İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürü Zeynep Kızıltan başkanlığında yürü- tülen kazılarda, arkeologlar ve 45 işçi aralıksız çalışıyor. Kazılarda ilk olarak Osmanlı döneminden kalma tramvay deposunun bulunduğunu belirten Kızıltan, inşaat alanında yatan tarihle ilgili şu bilgileri verdi:

"Kazının ilk etabında yüzeyden itibaren modern kaldırım taşı döşeli alan ve onun altında yer alan beton tabakanın belgelenerek kaldırılması yapıldı. Bu tabakanın altında 19. yy sonu ve 20. yy’ye ait betonarme, harman tuğla ve taş örgülü altyapı kalıntıları otaya çıktı.

Kalıntıların büyük bir bölümünü 1910’da yapılmış ve 1955’te yol genişletme sırasında yıkılmış olan Beşiktaş tramvay deposuna ait tramvayların bakım-onarım çalışmalarının yapıldığı su kanalları ve beton büzler oluşturuyor. Bulunan kalıntılar, beton ve demir kullanılarak inşa edilmiş, moloz taş ve kireç harcı ile örülmüştür."

Hem batıdan hem doğudan göç

Kazı alanında tespit edilen insanların, Kuzey Karadeniz’den Boğaz’a göç dalgasıyla gelen İstanbul’un ilk sakinlerinden olduğunu söyleyen Zeynep Kızıltan, “Son Tunç Çağı’nın bitimine doğru Trakya’ya Kuzey Karadeniz Bölgesi’nden yeni ve büyük bir göç dalgasının geldiği, bu kültüre ait küçük yerleşmelere kıyı şeridi ve Gelibolu Yarımadası dışında, Trakya’nın her yerinde rastlandığı bilinmektedir “ ifadelerini kullandı.

Kuzey Karadeniz’de, Kırım bölgesindeki toplulukların, iklim ve bölgesel savaşlar nedeniyle, hem batıdan hem de doğudan Anadolu topraklarına göç ettiklerini anlatan Kızıltan, şunları dedi:

“O dönemde Karadeniz’de yaşayanların hangi topluluklara ait olduğunu bilmiyoruz. 3000-3500 yıl önceki göçlerle güneye doğru yayılmışlar. Romanya ve Bulgaristan üzerinden Trakya’ya gelen gruplardan bazılarının da İstanbul’a yerleştiği tahmin ediliyor.”

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