Beşiktaş'ta Bilic'le ipler koptu, derbide takımın başında kim olacak?

Beşiktaş'ın, Torku Konyaspor'a mağlup olarak şampiyonluk yarışından kesin olarak kopması sonrası siyah beyazlılarda başkan Fikret Orman ve yönetim kurulu, Slaven Bilic’le yola devam etmeme konusunda hemfikir oldu. Hırvat teknik adam ile yolların ne zaman ayrılacağına ise henüz karar verilmedi.

Yönetimin aklındaki ilk soru, Bilic'in görevine bu hafta içinde son verilmesi halinde Galatasaray derbisinde takımın başında kimin olacağı. Bilic ile birlikte yardımcıları Nikola Jurcevic ve Edin Terzic ile de yollar ayrılacak. Bu durumda teknik ekipteki diğer yardımcı antrenör Eren Şafak'ın derbide takımın başında olması ihtimaller arasında yer alıyor. U-21 antrenörü Cem Özden ve U-19 antrenörü Yasin Sülün de son iki maçta takımı sahaya sürebilirler.

Ntvspor'da yer alan habere göre, yönetimin Bilic ile yapacağı toplantı sonrası, Hırvat teknik adamın sezon sonuna kadar takımın başında kalması yönünde karar alınırsa, yollar iki hafta sonra ayrılacak. Bu durumda Galatasaray derbisi ve son hafta oynanacak Gençlerbirliği maçında takımın başında Slaven Bilic olacak.

Slaven Bilic, maçın ardından yaptığı açıklamada bu durumun sinyallerini vermiş ve yeni sezonda Beşiktaş'ta görev yapmasının zora girdiğini vurgulamıştı.