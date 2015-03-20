Beşiktaş'ta Bilic Fenerbahçe maçı öncesi eski sisteme döndü

Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic, Fenerbahçe maçının oyun planını oluşturmaya başladı. Hırvat teknik adam son oynanan Brugge ve Kayseri Erciyesspor maçlarında takımını 4-4-2 kurgusu ile sahaya sürmüştü. Bilic, Beşiktaş'ta görev yaptığı süre boyuna çok fazla tercih etmediği bu sistem ile Kayseri Erciyesspor maçından 5-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı. Ancak Brugge maçında alınan 3-1'lik mağlubiyet ve Atiba'nın tam olarak hazır hale gelmesi siyah beyazlılarda sistem değişikliğine neden olacak.

Hırvat çalıştırıcı Kadıköy'de oynanacak derbide takımını yine 4-2-3-1 sistemi ile sahaya sürmeye hazırlıyor. Ntvspor’da yer alan habere göre, sağbek, stoper ve orta sahada görev vereceği oyuncular için kesin kararını henüz veremeyen Bilic, sağlık heyetinden gelecek raporu bekliyor. Sakatlığında tam anlamıyla kurtulması durumunda sağ bekte Serdar'ı tercih edecek olan Bilic, stoperde ise Necip, Ersan ve Franco üçlüsünden ikisine formayı teslim edecek.

Orta sahana Veli ile birlikte sakatlığı düzelen Atiba'nın ilk 11'de yer almasına kesin gözüyle bakılırken, son üç gündür takımla antrenmanlara çıkan Sosa da derbiye ilk 11'de sahaya başlayabilir. Maç öncesi yapılacak son antrenmada Arjantinli oyuncu konusunda son kararını verecek olan Bilic, Sosa'nın hazır olmaması durumunda Tolgay Arslan'ı sahaya sürecek.