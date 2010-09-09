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Spor

BEŞİKTAŞ'TA BAYRAM MESAİSİ İSTANBUL (A.A)

09 Eylül 2010 18:26

-BEŞİKTAŞ'TA BAYRAM MESAİSİ İSTANBUL (A.A) - 09.09.2010 - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü ile 11 Eylül Cumartesi günü yapacağı 4. hafta karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Bernd Schuster yönetiminde, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve 1,5 saat süren antrenmanda oyucular, ısınma hareketlerinin ardından yan top, serbest vuruş ve korner çalışmaları yaparken, çift kale maçla idmanı tamamladılar. Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan oyunculardan Rıdvan Şimşek takımdan ayrı, Fatih Tekke ise salonda çalıştı. Tedavisine ülkesinde devam edilen Tomas Sivok'un ise gelecek hafta kontroller için İstanbul'a geleceği bildirildi. Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam edecek.

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